Киев, , 17:13 — REGNUM Вместо создания консультативных советов для переговоров с Донбассом президенту Зеленскому лучше выполнить свой долг и назначить глав всех местных государственных (районных) администраций на «оккупированных» территориях Донецкой и Луганской областей.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил 14 марта украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Дмитрий Левус.

Он уточнил, что назначенные Зеленским чиновники «после деоккупации сразу займут кабинеты в соответствующих населенных пунктах».

«А пока именно к ним будут обращаться люди с оккупированных территорий, они (назначенные чиновники) будут мониторить ситуацию там, их будут видеть зарубежные и международные партнеры как единых законных представителей этих территорий», — заявил Левус.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание консультативного совета, в который войдут представители как Украины, так и республик Донбасса. Этот шаг крайне негативно встретили украинские радикальные политики и активисты.

«Хочу заявить, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей Донбасса и их признания не существует. Никаких прямых переговоров… Речь идет о создании платформы, которая позволит гражданам Украины с оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования», — объяснил Ермак вечером 13 марта в эфире одного из телеканалов страны.