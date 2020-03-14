Киев, , 16:58 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук критически прокомментировал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона «О полном общем среднем образовании», который вводит дискриминационную по отношению к русскоязычным гражданам норму о языке образования.

Со своим комментарием оппозиционный политик выступил сегодня, 14 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это предательство интересов, надежд и чаяний миллионов украинцев, которые во втором туре голосовали за Владимира Зеленского. Это еще одно подтверждение того, что между политикой Порошенко и Зеленского нет никакой разницы», — заявил Медведчук.

Он напомнил, что ровно год назад в рамках президентской кампании Зеленский, обращаясь к Порошенко, пафосно заявлял следующее:

«Прошу вас уважать народ. И если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски — отцепитесь. Отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну«

Теперь, по оценке депутата Рады, президент нарушил свое обещание, и предал миллионы русскоязычных граждан, проголосовавших за него на президентских выборах.

Политик считает, что разделяя украинцев на несколько сортов (в зависимости от того, на каком языке они говорят), разделяя страну, Зеленский продолжает идти на поводу у радикалов.

«Цинизм высшей пробы: руководствуясь желением угодить ура-патриотическому меньшинству, «президент большинства» подписал закон, который нарушает статьи 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины и который уже раскритиковала Венецианская комиссия, порекомендовав пересмотреть положения, предусматривающие «дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС», — добавил Медведчук.

В завершение он пообещал обратиться в Конституционный суд Украины с требованием отменить этот «позорный националистический закон».

«Мы стояли и будем стоять на защите прав и свобод граждан Украины, в том числе права говорить и обучаться на родном языке», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 13 марта президент Владимир Зеленский подписал скандальный закон «О полном общем среднем образовании», принятый Верховной радой в январе этого года. Закон практически закрывает возможность получения образования в школах Украины на русском языке. Зато для школ с обучением на языках Евросоюза предусмотрены существенные льготы — так, с 5-го класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе. Для сравнения — для школ с «другими языками обучения» с 5-го класса сразу не меньше 80% предметов должны перейти на украинский язык.