Сухум, , 16:58 — REGNUM Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, проходивший лечение в Краснодаре, вернулся в республику. Об этом 14 марта сообщил журналистам замруководителя предвыборного штаба Бжании Леонид Лакербая.

По данным Лакербая, кандидат в президенты Абхазии от оппозиции Бжания уже пересёк границу России и Абхазии и находится на пути в Сухум.

Бжания проходил лечение в краевой клинической больнице Краснодара, куда он был доставлен в состоянии медикаментозной комы. Консилиум российских медиков диагностировал у Бжании двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Внеочередные выборы главы государства назначены в Абхазии на 22 марта в связи с отменой в январе ЦИК результатов прошлых президентских выборов. В настоящее время в качестве кандидатов в президенты Республики зарегистрированы три человека. Это лидер оппозиции Аслан Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о встрече кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы с абхазской диаспорой в Москве.

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