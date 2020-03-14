Киев, , 16:30 — REGNUM Пункты пропуска через госграницу Украины закроют на две недели для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Об этом сообщили в субботу, 14 марта, в пресс-центре Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ведомства, правила начнут действовать с 17 марта 2020 года.

«С 00:00 (совпадает с московским) в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через госграницу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что пункты пропуска будут открыты для граждан Украины, путешествующих на собственном транспорте.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук сообщил, что на территории Черновицкой области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с выявлением второго случая заболевания коронавирусом.

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