Киев, , 16:01 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко, улетевший ранее в Испанию вместо явки на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), хочет экстренно вернуться на родину. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в партии «Европейская солидарность».

По данным источников, экс-глава государства, который должен был пробыть в Испании еще как минимум неделю, ездил на лечебный курс по детоксикации в одной из клиник.

«Он (Петр Порошенко) сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев (в связи с закрытием авиасообщения), прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта», — отметил источник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко не пришел на допрос в ГБР, поскольку выехал за границу.

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