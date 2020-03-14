Киев, , 16:04 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко, который по сообщению украинских СМИ, ранее улетел в Испанию, собирается в срочном порядке вернуться обратно на Украину в связи с заявлением Владимира Зеленского о приостановке регулярного авиасообщения. Об этом 14 марта со ссылкой на сообщение источника из политической силы Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщает издание «Страна.ua».

По информации источника издания, Порошенко якобы ездил в Испанию на лечебный курс по детосикации в одной из испанских клиник и должен был там находиться еще неделю. Но в связи с сообщением о закрытии авиасообщения с 17 марта Порошенко рассматривает вариант о возможном возвращении в Киев до 17 числа, досрочно прервав курс лечения.

Отметим также, что сегодня, 14 марта состоялось экстренное совещание украинского правительства, на котором было принято решение об эвакуации украинских граждан из Италии в срочном порядке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации украинского издания «Страна.ua» 8 марта Петр Порошенко улетел в Испанию в связи с чем накануне не явился на допрос в государственное бюро расследований.