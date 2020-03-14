Вильнюс, , 14:40 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 14 марта, анонсировало закрытие границ из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новые ограничения должны вступить в силу уже сегодня вечером, в 18:00 по местному времени (19:00 мск), однако власти обещают сохранить несколько коридоров для передвижения.

С Польшей он будет действовать на Калварийском КПП. На этот пункт переправляют движение всего грузового транспорта, обещая при этом проверять состояние здоровья каждого водителя.

Аналогичный коридор будет создан и на границе Литвы и Латвии. Граница Литвы с Калининградской областью и Белоруссией работать будет только на выезд для граждан РФ и Белоруссии из Литвы и для въезда граждан Литвы в Литву.

Пока неясно, как власти Литвы планируют поступать с железнодорожным пассажирским транзитом из Калининграда в основную часть РФ. Все подробности обещают представить сегодня позже.

«Решение о закрытии границ или другого ограничения передвижения граждан, в том числе и запрета для иностранных граждан прибывать в Литовскую Республику, не принято. О решении о закрытии границ правительство ЛР информирует отдельно», — сообщила пресс-служба правительства Литвы.

В Литве в настоящий момент диагностировано семь случаев заболевания коронавирусом. Пока его фиксируют среди приезжих из различных стран ЕС. В стране введён режим чрезвычайной ситуации.