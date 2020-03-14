Багдад, , 13:08 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» 11 членов Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, об этом 14 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация против курдских повстанцев прошла в регионе Метина. В министерстве обороны Турции заявили, что атаки будут продолжены.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Военные Турции ведут активную борьбу с курдами и за пределами собственного государства.

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