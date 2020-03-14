Анкара, , 12:40 — REGNUM Пресс-секретарь министерства обороны Турции Надиде Себнем Актоп заявила об увольнении порядка 20 тыс. членов ФЕТО, об этом 13 марта она сообщила на пресс-конференции, прошедшей в Анкаре.

Начиная с 2016 года с военной службы были уволены 19 тыс. 75 человек, их обвиняют в причастности к организации ФЕТО. 5 тыс. 181 человек предстал перед судом.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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