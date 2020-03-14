Анкара, , 12:39 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 286 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) за прошедший месяц, об этом 14 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, 155 повстанцев были убиты в Сирии, остальные на территории Ирака и самой Турции.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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