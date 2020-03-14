Кейптаун, , 12:38 — REGNUM Вождя южноафриканского племени Тембу Буилехая Далиндьебо был арестован за нападение на членов своей семьи, об этом 14 марта сообщают местные СМИ.

Глава племени был освобожден из-под стражи в декабре 2019 года и находился под условно-досрочным освобождением.

В этот раз он обвиняется в нападении с топором на собственного сына, который исполнял его обязанности, когда Далиндьебо сидел в тюрьме.

В результате нападения пострадала супруга исполняющего обязанности вождя, сам он не пострадал, выпрыгну в окно.

Напомним, король племени Тембу в декабре 2015 года был приговорен к 15 годам лишения свободы, в обвинительном заключении утверждалось, что он виновен в убийствах, похищениях и прочих тяжких преступлениях.

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