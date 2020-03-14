Ярославль, , 12:06 — REGNUM На фасаде здания правительства Ярославской области появились часы. Об этом написал на своей странице в Facebook глава исполкома регионального отделения ОНФ Игорь Ямщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фасад правительства Ярославской области Игорь Ямщиков

«Слегка (что видно невооружённым глазом) часы выпадают из общего контекста фасада, но это если пристально на них посмотреть… А так — висят себе и тикают, почему бы нет?», — написал Игорь Ямщиков.

Действительно, часы нарушают стилистическое единство фасада бывшего обкома КПСС, построенного в начале 1980-х годов. Проект здания получил в 1983 году Государственную премию РСФСР. Между тем он не является памятником, формально изменения фасада не подлежат согласованию с органами охраны культурного наследия.

Это не первое вмешательство в оформление фасада бывшего обкома. В 1990-х годах на фасаде появился герб Ярославской области, плохо гармонирующий с советской символикой. Часы с римским циферблатом довели оформление ярославского «Белого дома» до полного стилистического абсурда.

Читайте ранее в этом сюжете: Речной вокзал в Ярославле хотят лишить статуса памятника