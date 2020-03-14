Ярославль, 14 марта 2020, 12:06 — REGNUM На фасаде здания правительства Ярославской области появились часы. Об этом написал на своей странице в Facebook глава исполкома регионального отделения ОНФ Игорь Ямщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Действительно, часы нарушают стилистическое единство фасада бывшего обкома КПСС, построенного в начале 1980-х годов. Проект здания получил в 1983 году Государственную премию РСФСР. Между тем он не является памятником, формально изменения фасада не подлежат согласованию с органами охраны культурного наследия.
Это не первое вмешательство в оформление фасада бывшего обкома. В 1990-х годах на фасаде появился герб Ярославской области, плохо гармонирующий с советской символикой. Часы с римским циферблатом довели оформление ярославского «Белого дома» до полного стилистического абсурда.
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