Москва, 14 марта 2020, 11:33 — REGNUM Благодаря девальвации курса рубля, объём Фонда национального благосостояния возрастёт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.
«Девальвация рубля отразится на объёме Фонда национального благосостояния, он возрастёт», — заявил Силуанов.
Сделка по Сбербанку будет осуществляться за счёт средств Фонда национального благосостояния, превышающим 7% от ВВП уровень, напомнил министр.
«В связи с этим что касается стоимости пакета — мы раньше его оценивали около 2,4 трлн рублей, сейчас он стоит 2,1−2,2 трлн рублей, поскольку у нас весь рынок просел после известных событий», — указал он.