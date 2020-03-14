Бишкек, , 11:39 — REGNUM О начале агитации в связи с выборами в городские кенеши (органы местного самоуправления) в Киргизии сообщили 13 марта в пресс-службе центральной избирательной комиссии республики.

Агитация началась 13 марта 2020 года и продлится до 10 апреля 2020 года включительно. 11 апреля, как пояснили в пресс-службе ЦИК, будет «день тишины», а выборы депутатов в городские кенеши состоятся 12 апреля текущего года.

«Агитация пройдет в Оше, Майлуу-Суу, Караколе, Балыкчи и Токмоке», сообщили в ЦИК.

Отметим, что законом о выборах в Киргизии начало агитации за кандидатов, принимающих участие в избирательной кампании, начинается со дня, в который оканчивается срок регистрации кандидатов на выборы. Прекращается агитация за сутки до начала проведения голосования.

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