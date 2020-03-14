14 марта 2020 | Время чтения 9 мин

Анна Филимонова, , 15:06 — REGNUM Премьер-министр «Республики Косово» Альбин Курти без долгих философских рефлексий и бюрократических проволочек взялся за решение главной для приштинской власти проблемы — обретение полной, настоящей государственности. Это подразумевает членство «Республики Косово» в ООН и признание её независимости со стороны Сербии (именно признание со стороны Сербии придает необратимый характер сецессии). Курти 9 марта 2020 г. заявил, что приоритетом для его правительства является ничто иное, как «обвинение Белграда в геноциде», «наказание сербских сил за совершенные военные преступления в ходе последних конфликтов», «серьезная подготовка правительства для обвинения Белграда перед Международным судом» — все это, по его словам, станет темой для продолжения диалога с сербской властью. Косовский парламент уже 7 марта принял трехлетнюю программу работы правительства, составной частью которой являются «пять принципов диалога с Сербией». Первым принципом назван «диалог на основе принципа взаимности». Подразумевается в том числе и пересмотр уже заключенных с Белградом соглашений под эгидой ЕС.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Для сравнения позиций, устремлений и тональностей двух лидеров — албанского и сербского, приведем заявление президента Сербии Александра Вучича от 9 марта 2020 г. по проблеме Космета: «Албанцы не хотят компромисса ни по какой цене. В Сербии люди, которые бы этого хотели, в таком меньшинстве, что невозможно ничего предложить», «90% сербов счастливо из-за замороженного конфликта, хотя замороженный конфликт в момент можно «разморозить», и только вопрос времени, когда это случится», «мы должны понять, что справедливости нет… мы участвовали в конфликте, в котором проиграли». Налицо пораженческие настроения (хотя Сербия не подписывала никаких актов о капитуляции), запугивание собственного населения войной, сожаления по поводу невозможности пойти на компромисс, с которым не может согласиться подавляющее большинство (90%) сербов, подкрепленное незатейливым выводом об отсутствии в мире справедливости. Весь переговорный процесс Белграда с Приштиной, начатый еще командой Бориса Тадича и продолженный Александром Вучичем в максимально радикальной форме в плане ущерба для национальных интересов Сербии, весьма специфичен. Ни общественности, ни парламенту Александр Вучич за все прошедшие годы так и не представил свою переговорную платформу и принципы.

Президент Сербии Александр Вучич Predsednik.rs

У Альбина Курти есть одно неоспоримое преимущество: он не замазан в кровавых преступлениях Армии освобождения Косово. Но это преимущество моментально превращается в огромную проблему, потому что практически весь высший состав «косовского истеблишмента» замазан в них вполне ощутимо. Это создает неразрешимое противоречие. Сколь бы ясна, продумана и системна ни была программа Курти, в «Косово» ключевую роль играют другие факторы. Президент партии «Демократический союз Косово» Иса Мустафа, коалиционный партнер «Самоопределения» Курти, после состоявшейся в Вашингтоне встречи спецпредставителя Дональда Трампа по диалогу между Белградом и Приштиной Ричарда Гренелла с Александром Вучичем и Хашимом Тачи, поспешил, во-первых, направить своего «спецпредставителя» для уточнения деталей переговоров у самого Гренелла (видимо, информация, получаемая непосредственно от сербской и албанской стороны, доверия не вызывает). Во-вторых, Мустафа, которого с Курти роднит отсутствие соучастия в «кровавом крещении» Армии освобождения Косово, но разделяет глубинное понимание, кто в доме хозяин, поспешил изъявить лояльность Вашингтону:

«Не существует того возмещения или принципа взаимности, когда речь идет об отношении с нашим главным союзником. Как лидер ДСК я требовал безусловной отмены пошлин [против сербских товаров] (это требование Вашингтона — А.Ф.), а принцип взаимности должен быть обговорен с США и ЕС в зависимости от поведения Сербии. Это позиция ДСК. Полагаю, что в Косово не существуют силы, которые могут поставить под угрозу или под вопрос отношения с США». Иса Мукстафа

Фактически это «черная метка» Курти, предупреждение о том, что «косовский премьер» может делать абсолютно все, но только в рамках соответствия курсу Вашингтона. Мечта (геостратегические интересы) может быть только американской. Курти, со своей стороны, рассчитывает на понимание Берлина и Брюсселя, однако предыдущая практика показала, что ЕС в целом и Германия в частности в ключевых вопросах Вашингтону противоречить не будут.

Премьер-министр «Республики Косово» Альбин Курти AgronBeqiri

Итак, на текущий момент Вашингтон взял курс на мобилизацию решения косовской проблемы, вознамерившись разобраться с ней самостоятельно. Методом решения избраны узкоформатные встречи заинтересованных сторон. Возможно, будут привлечены Франция и Германия, но их участие будет носить декоративный характер. Александр Вучич, судя по постоянным рейдам в США и сокрытию смыслового содержания переговоров, доказывает, что по-прежнему является форвардом американо-албанской команды. Подтверждением тому служит пресловутое Брюссельское соглашение 2013 г., интегрирующее всю территорию автономного края Косово и Метохия в конституционно-правовой порядок «Республики Косово», отсутствие государственных усилий по возвращению в край сербских беженцев (в край не вернулся ни один серб, более того, отток сербского населения нарастает), а также 99 уступок, сделанные сербской командой в ходе переговоров в ответ на убедительный «ноль» с албанской стороны.

В ситуации вокруг Косово и Метохии наступает критический момент. Для России на повестке дня стоит не просто «косовская проблема», а сербский экзистенциальный вопрос в совокупности. Траектория движения России проходит через лабиринт, из которого нужно найти выход. Проблема заключается в том, что предоставление всеобъемлющей поддержки Александру Вучичу автоматически укрепляет колониальный режим и колониальный этос в Сербии, что ведет к деградации и распаду страны. Показателен следующий факт: отличие «западника» Тадича от «патриота» Вучича заключалось в том, что Тадич подписал, но не реализовал главное соглашение с Приштиной о границе, государственная граница между Сербией и Косово была установлена при Вучиче. У Тадича были местные советники, однако при Вучиче местная команда была заменена на англо-саксонскую: советником Томислава Николича и Александра Вучича с момента формирования Сербской прогрессивной партии сразу стал бывший посол США в Сербии Уильям Монтгомери, а потом — никто иной, как Тони Блэр. Возникает закономерный вопрос: кто кого контролирует — Вучич Блэра или Блэр Вучича?

Экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр Center for American Progress

Идейной основой режима является «другосербиянская» (радикально антисербская и прозападная) идеология. При этом действия Вучича соответствуют схеме Слободана Милошевича: тот после Дейтона (1995) значительно ослабил сербское национальное движение, Вучич делает то же самое. Автократический режим идейно обеспечивается средствами демагогии и вульгарной пропаганды. Вучичу выгодно, чтобы страна максимально избавилась от сербского пассионарного элемента, чтобы в ней остались только пенсионеры и те, кто не в состоянии принять ответственность за свою жизнь. Сербской мечтой становится «получать 40 000 динаров в местной администрации и быть человеком партии». Но главным, без преувеличения, злодеянием режима является намеренная деградация госаппарата, что активно поддерживает ЕС, которому нужно «колониальное предместье», а не еще одна Дания. По сути, в Сербии реализуется африканский вариант: столица плюс «все остальное», утверждается колониальный дух и колониальный этос.

Для России очень важно избежать повторяющейся системной ошибки, корни которой лежат в начале XIX в., когда после Венского конгресса 1815 г. Российская империя, которая больше всех способствовала национальному освобождению сербов, начала немилосердно тратить свои ресурсы на поддержание европейского порядка. Но, приняв участие в подавлении национальных революций, она стала символом мракобесия, в то время как Австрия, напротив, обрела ореол просвещенности. Запад вел многоходовые игры: внешне выступал за международное право и принципы, а за кулисами поддерживал турецких султанов. В тот период Сербия повернулась лицом к национальным революционным кругам, в том числе ориентированным на западные центры силы, вместо естественного союзника — России. Европейские государства умело избежали «славы» противника национального объединения, а на Россию тот же Запад стал уверенно лепить ярлык противника свобод и сторонника деспотических режимов.

Действующая белградская власть вынуждает сербов Косово и Метохии принимать «косовские» паспорта, «косовские» автомобильные номера, участвовать в выборах по законам «Республики Косово» (иначе следуют прямые угрозы лишения работы и пособий). Креатура Белграда в КиМ, партия-симулякр «Сербский список», является частью политической системы албанских сепаратистов. Также отметим сознательную поддержку криминальных групп, которые работают вместе с албанцами.

Внутри страны остановить передачу КиМ сепаратистам могли бы, например, сербские спецслужбы, но во главе их при Вучиче поставлены буквально люди с улицы, каждый следующий директор — хуже предыдущего. Отсутствие профессионализма, идеологии и проверки кадров привели к разгулу в этих структурах криминала, коррупции, связей с иностранными разведками, что усугубляет их дальнейший распад и деградацию.

У России на Балканах нет финансов, сопоставимых с западными, институциональной системы, информационного влияния, системной опоры в обществе. Поэтому должны применяться несокрушимые вещи: духовность, справедливость и принципиальность. Главным является принцип равенства суверенитетов. И если Россия защищает суверенитет и территориальную целостность, то необходимо на первый план выдвинуть принцип защиты государства (территориальный вопрос), а не прав нацменьшинств в другом государстве. В этом плане Брюссельское соглашение самым радикальным образом нарушает Резолюцию 1244. Оно утверждает конституцию и правовой порядок «Республики Косово»: поскольку государство Сербия отказалось от властных полномочий, значит, здесь возникает другое государство. Каждый шаг «Республики Косово» говорит об эффективной защите своего суверенитета, поведение главарей Армии освобождения Косово отвечает поведению суверенного государства. Они поставили под контроль всю «свою» территорию, включая север. Даже министр иностранных дел РФ требует завершения строительства косовской государственности по стандартам соблюдения прав нацменьшинств в виде создания Ассоциации сербских общин, чтобы национальные права сербов в «Республике Косово были максимально соблюдены. Поэтому у сербского общества столь серьезные вопросы к России — как можно было поддержать или закрыть глаза на Брюссельское соглашение?

Следующий вопрос — о поддержке Россией «компромиссного решения» в ходе переговорного процесса Белград-Приштина. Россия действует рефлекторно и нелогично, говоря о «компромиссе», когда сама модель и направление переговоров ведет лишь к признанию независимости со стороны Сербии и получения «Республикой Косово» членства в ООН. Более того, сербская сторона не требует никаких компромиссов, а идет на полную и безоговорочную капитуляцию. Единственное, что может и должна делать Россия — быть посредником только в деле интеграции Косово в конституционно-правовой порядок Сербии и содействовать выработке модус вивенди для совместного проживания сербов и албанцев. Иначе нас ждет бесконечное повторение Берлинского конгресса, а западные спецслужбы можно будет распустить за полной ненадобностью: все уже сделали за них.