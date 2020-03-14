Москва, , 11:10 — REGNUM Несмотря на снижение цен на нефть, в регионах найдутся дополнительные финансовые ресурсы для финансирования своих возросших расходных обязательств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«О расходных обязательствах, по субъектам РФ, по нашим оценкам, на трёхлетку — дополнительно около 190 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей в текущем году», — заявил Силуанов.

Он отметил, что большая часть расходов дополнительных будет покрываться из федерального бюджета, но, разумеется, дополнительные расходы коснутся и бюджетов регионов.

«По нашим оценкам, даже с учётом снижения цен на нефть и с учётом того, что ряд субъектов РФ снизят свои прогнозы по налогу на прибыль — это прежде всего те регионы, в которых развита нефтяная промышленность и нефтедобыча, 19 субъектов РФ, — тем не менее мы всё равно оцениваем прирост дополнительных доходов субъектов РФ на уровне 500 млрд рублей. Поэтому ресурсы есть», — указал министр.