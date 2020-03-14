Москва, , 11:06 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила спикеров парламентов регионов за политическую зрелость и профессионализм, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Совфед принял постановление об установлении результатов рассмотрения поправок к Конституции региональными заксобраниями, в верхнюю палату парламента поступили постановления в поддержку поправок к Конституции от всех 85 регионов.

«Особо хочу отметить в хорошем смысле оперативность, с которой законодательные собрания рассмотрели этот без преувеличения крайне важной вопрос для нашей страны и для его граждан. Всё было сделано без проволочек, организовано чётко. Хотела бы от всех нас поблагодарить председателей региональных парламентов, депутатов законодательных собраний регионов за высокий профессионализм, политическую зрелость, гражданскую ответственность», — заявила Матвиенко.

Президент Владимир Путин инициировал процедуру изменения Конституции 15 января во время послания Федеральному собранию.

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