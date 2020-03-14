Москва, , 11:01 — REGNUM Правительство РФ готовит пакет предложений по защите отраслей российской экономики от тех экономических вызовов, которые бросает им мировая эпидемия коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«Правительство России готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора», — заявил Силуанов.

В то время как российские компании защищены накопленными резервами от рисков падения цен на нефть, эпидемия коронавируса бьёт по ряду достаточно уязвимых отраслей, таких как перевозки, туризм и торговля, указал министр.

«Это как раз гораздо сильнее влияет на динамику экономического развития», — подчеркнул он.