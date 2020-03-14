Москва, , 10:56 — REGNUM Эпидемия коронавирус окажет больший негативный эффект на экономику России, чем неблагоприятная динамика цен на нефть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«Вот вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике (чем падение цен на нефть), потому что это касается целого ряда отраслей: перевозчиков, туризм, торговли. Это как раз гораздо сильнее влияет на динамику экономического развития», — заявил Силуанов.

Правительство РФ готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать этого негативного фактора, отметил он.

«Тем не менее хотел бы отметить, что инфляция будет в текущем году варьироваться в параметрах нашего таргета — около 4%, который мы планируем на предстоящие годы. Что касается ресурсов на реализацию послания, они действительно немаленькие, но тем не менее они в полном объёме будут обеспечены за счёт тех возможностей, которые есть в бюджете», — продолжил министр.