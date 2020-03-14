14 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Глава Европейской народной партии Дональд Туск обрушился на Москву и Пекин. Однако ему не поверили даже в родной Польше. Предварительные итоги говорят, что Европа начинает вырабатывать иммунитет против обвинений России во всяких гадостях. Если Москва окажет помощь европейцам в борьбе с коронавирусом, есть шанс укрепить приязнь, не проливая – как в прошлые войны с Наполеоном и Гитлером – русской крови.

Станислав Стремидловский, , 10:41 — REGNUM



Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава Европейской народной партии Дональд Туск обрушился на Москву и Пекин. Он опубликовал твит в своем блоге: «Китай и Россия начали информационную войну с Западом. Основные тезисы — «вирус пришел из США» и «ЕС ничего не делает» — распространяются полезными идиотами, в том числе и в Польше. Во времена настоящей чумы давайте будем невосприимчивы к вирусу лжи». Вместе с Туском «чирикнул» аккаунт Европейской комиссии, заявивший, что «интернет-тролли на службе Кремля пользуются страхом перед пандемией коронавируса, подрывая доверие к государственным органам». Но что именно хотел сказать председатель крупнейшей европейской партии и кому он адресовал свое послание?

Вряд ли он руководствовался желанием «защитить» американцев от русских и китайцев. После того, как президент США Дональд Трамп распорядился запретить из-за эпидемии коронавируса поездки из Европы в Соединенные Штаты с 13 марта, это решение осудило руководство Европейского союза. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении подчеркнули, что ЕС «не одобряет тот факт, что решение США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций. При этом они заверили, что «Евросоюз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса». Однако сами европейцы сомневаются, что «меры» принимаются и что они «решительные». Совместный залп аккаунтов в социальных сетях Туска и Еврокомиссии можно расценивать, среди прочего, как реакцию на негодование Рима. Накануне министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо приветствовал прибытие китайского самолета, груженного медицинским оборудованием и врачами, чтобы помочь бороться с коронавирусом.

Многие итальянские политики, в том числе приверженцы ЕС, проявляют сегодня единодушие, констатируя, что Евросоюз и европейские партнеры проявляют «недостаточную солидарность» с их страной. Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что он ожидает «инициатив солидарности, а не шагов, которые могут помешать действиям» Рима. Американский портал POLITICO цитирует итальянского посла в Евросоюзе Маурицио Массари, отметившего, что «Италия обратилась с просьбой активизировать механизм гражданской защиты Европейского союза в части поставок медицинского оборудования для индивидуальной защиты. Но, к сожалению, ни одна страна ЕС не откликнулась на призыв комиссии, ответил только Китай». Судя по всему, такая реакция Пекина вызывает раздражение Европейской народной партии, которая решает собственные задачи. На днях ее представители призвали Еврокомиссию обратить внимание на то, что «80% ингредиентов антибиотиков в Европе производятся в Китае» и «это результат десятилетий ошибок в нашей промышленной политике». То есть Пекин должен быть дискредитирован. Это первое.

Второе связано с Польшей, родиной Туска, которую он не оставляет своим вниманием. Поляки сейчас активно задают вслух многие неудобные вопросы. Недовольна действиями ЕС прежде всего польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS). Депутат Европейского парламента от PiS и руководитель делегации ЕП по связям с России Рышард Чарнецкий в интервью порталу wPolityce так прокомментировал твит Туска: «Китай ведет игру с ЕС и США, Россия тоже. Однако вовсе не так, что проблема в заговоре Москвы и Пекина. Эти две столицы в своих интересах, разумеется, подбрасывают дров в печку, разогревают атмосферу. Но никто не запрещал действовать ВОЗ, которая, кажется, совершенно бессильна против коронавируса. Никто не мешал Евросоюзу отреагировать на угрозу. ЕС уклоняется от своей ответственности. На европейском уровне нет соответствующих решений. В повестке дня заседания Европейского совета 26−27 марта проблемы коронавируса не стояло. И вовсе не потому, что кто-то в Кремле формулирует повестку дня этой институции. ЕС сам стреляет себе в грудь».

Брюссель пытается заткнуть Варшаву деньгами. Евросоюз создал фонд для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Первоначально он предполагался в размере 25 млрд евро, Польша должна была получить 1 млрд евро из него. Как вдруг Брюссель неожиданно заявил, что бюджет фонда увеличивается до 37,3 млрд евро, а Польше достанется уже более 7,4 млрд евро. Но это меры сиюминутного характера. Реакция на коронавирус в Европе будет иметь и долгосрочные последствия. Варшава увидела, что только ставка на суверенитет и самообеспечение может спасти в трудную минуту. Что важна способность государства организовывать сносную повседневную жизнь людей в условиях длительной чрезвычайной ситуации, а нынешняя эпидемия показала, что не всем европейским государствам это по плечу. Наконец, можно также ожидать изменений в ЕС в целом и в Польше в частности отношения к иностранным партнерам. Конечно, коронавирус — не Вторая мировая война, после которой в Западную Европу надолго пришли США, а в Восточную Европу — Советский Союз. Но по тому, как те или иные внешние государства вели себя по отношению к европейским странам, будет выстраиваться и общественное мнение в Европе.

На примере Италии видно, что гонку за симпатии сегодня начали выигрывать китайцы. В то время как американцы скукожились и окуклились. Что касается русских, то предварительные итоги говорят, что Европа начинает вырабатывать иммунитет против обвинений России во всяких гадостях. Если Москва окажет помощь европейцам в борьбе с коронавирусом, есть шанс укрепить приязнь, не проливая — как в прошлые войны с Наполеоном и Гитлером — русской крови.