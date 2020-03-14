Москва, , 10:28 — REGNUM В Совете Федерации принято решение о приостановке визитов делегаций Совета Федерации за рубеж. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

«Оснований для того, чтобы нагнетать её, нет, чтобы паниковать, избыточно придавать значение. Но недооценивать опасность тоже нельзя. Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем недостраховаться», — заявила Матвиенко.

«Вчера на совете палаты мы обсуждали этот вопрос и принято решение: все визиты делегаций Совета Федерации за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое более благоприятное время, после того как будет понятно, что ситуация в мире стабилизирована. Приём иностранных делегаций из тех стран, где есть серьёзные опасения по коронавирусу также мы приостановим — такие поручения даны комитету по международным делам», — пояснила она.

Кроме того, всем членам Совета Федерации запрещён выезд за рубеж за исключением особых, экстраординарных случаев.

«Я прошу по всем выездам за рубеж сейчас, если такая острая необходимость есть, писать заявления — я буду давать согласования на выдачу зарубежных паспортов», — добавила спикер Совфеда.