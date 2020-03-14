Москва, , 10:14 — REGNUM Законодательные представительные органы всех 85 субъектов РФ рассмотрели закон о поправке к Конституции России о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти и одобрили его. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации.

«По состоянию на четверг я председателю Совета Федерации докладывал, у нас было 80 постановлений, в реальности голосовал 81 субъект. Вчера поступило все пять оставшихся постановлений. Поэтому все 85 постановлений поступили в Совет Федерации», — заявил Клишас.

«Все эти постановления положительные. То есть региональные парламенты поддержали соответствующий закон», — подчеркнул он.

После принятия, постановление в соответствии положениями закона должно быть направлено президенту Российской Федерации, а также в законодательные представительные органы государственной власти субъектов РФ.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал Совету Федерации принять указанное постановление.