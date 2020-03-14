Украина, , 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского — Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

Ермак заявил, что Зеленский на переговорах в «нормандском формате» в Париже заявил, что Киев не может «автоматически выполнять» Минские соглашения. Однако любые слова об изменении Минских соглашений встречали жесткую реакцию со стороны других участников переговоров.

При этом сам Ермак также считает, что Минские соглашения должны быть пересмотрены, так как Киев якобы не может пойти на условие передачи контроля над границей вДонбассечерез два месяца после местных выборов.

Стоит отметить, что на Украине пока не решаются на реальный отказ от Минских соглашений, так как это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский уже неоднократно заявлял о том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены. В интервью Guardian Зеленский вообще пригрозил выйти из переговоров по украинскому урегулированию, если к концу года не будет достигнуто значительного прогресса. При этом под «прогрессом» украинская сторона обычно понимает полную капитуляцию Донбассу.