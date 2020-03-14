Москва, , 10:10 — REGNUM Совфед принял постановление об установлении результатов рассмотрения поправок к Конституции региональными заксобраниями, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

«У нас завершающий парламентский этап при обсуждении поправки к Конституции… Все 85 постановлений поступили в Совет Федерации, все они положительные, все региональные парламенты поддержали закон», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

«Мы не подтверждаем результаты, мы именно устанавливаем результаты», — уточнил он также.

Изменения для прохождения дальнейшей процедуры нуждались в поддержке двух третей региональных парламентов, то есть 56-и.

Президент РФ Владимир Путин инициировал процедуру изменения Конституции 15 января во время послания Федеральному собранию.

Закон подпишет президент РФ Владимир Путин, после чего он будет опубликован и направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд.

Госдума 11 марта в третьем чтении приняла поправки к Конституции. Совфед также одобрил изменения Основного закона. Преамбула Конституции остается неизменной, поправки вносятся в шесть глав основного закона, кроме 1, 2 и 9.