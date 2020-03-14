Лесосибирск, Красноярский край, , 10:16 — REGNUM В Красноярском крае прокурором города Лесосибирска назначен Валерий Юхновец. Об этом сообщает газета «Заря Енисея».

На встрече, прошедшей в мэрии Лесосибирска 12 марта, глава города Андрей Хохряков представил нового прокурора руководству городских надзорных и силовых служб, руководителям отделов администрации, председателю городского Совета.

Валерий Юхновец является уроженцем Красноярского края, окончившим юридический факультет Красноярского государственного университета и вернувшимся после прохождения военной службы для работы в регионе. Его последнее место работы перед назначением на должность прокурора лесной столицы края — прокурор ЗАТО города Зеленогорск. На этом месте Юхновец работал с 2010 года.

Валерий Викторович женат, воспитывает двоих сыновей.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Юхновца, прокурор Лесосибирска Василий Федорцев, назначенный на свою должность 29 апреля 2019 года, трагически погиб при пожаре вместе со своей семьёй и семьёй сестры в сентябре 2019 года.

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