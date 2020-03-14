Улан-Удэ, , 09:38 — REGNUM В Бурятии с десантированием и боевой стрельбой прошли тактические учения гвардейского десантно-штурмового батальона. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Учениями руководил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по боевой подготовке генерал-майор Сергей Волыка.

Учения начались 11 марта, с получения сигнала учебной тревоги. Десантники со штатными средствами усиления совершили марш-бросок в назначенный район, где развернули полевой лагерь и начали подготовку десантной операции.

В ходе второго этапа учений было проведено десантирование личного состава и военной техники из самолетов ИЛ-76. Передовой отряд захватил аэродром условного противника и обеспечил развёртывание его обороны основными силами.

Всего на полигоне Сосновый бор приёмы и способы ведения боевых действий, с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, отрабатывали более 500 десантников с использование около 50 единиц военной техники.