Амстердам, , 09:08 — REGNUM 13 марта число жертв вируса COVID-19 в Нидерландах выросло до 10 человек. Об этом сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде. За минувшие сутки скончалось пять человек. Выявлено 190 новых случаев заражения вирусом. Таким образом общее число пациентов увеличилось до 804 человек.

В Национальном институте по здравоохранению и окружающей среде уточняют, что все скончавшиеся пациенты — люди пожилого возраста. В общей сложности в Нидерландах госпитализировано 115 человек. Около четверти всех заражённых вирусом COVID-19 — медицинские работники.

Наибольшее число пациентов по-прежнему насчитывается в провинции Северный Брабант (273 человек). Десятки случаев выявлены также в провинциях Утрехт, Южная Голландия, Лимбург и Гелдерланд.

Общее число заражений в Нидерландах предположительного превышает приведённые Национальным институтом по здравоохранению и окружающей среде данные. Институт сообщает только о подтверждённых случаях, однако заражение не обязательно сопровождается соответствующими симптомами. Кроме того, в институте исходят из того, что те, кто проживает в одном доме с заражёнными лицами и жалуются на здоровья, также заражены. Однако таких людей не проверяют на наличие вируса, чтобы иметь возможность использовать дефицитные тест-системы для других случаев.

Правительство надеется, что в ближайшие дни снизиться рост числа новых заражений вирусом. Меры, принятые ранее в провинции Северной Брабант, где жителей призвали к социальному воздержанию и дистанционной работе, 12 марта были распространены на всё страну.