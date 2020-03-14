Киев, 14 марта 2020, 09:16 — REGNUM Сторонами войны в Донбассе, которые представлены в трехсторонней контактной группе, являются Украина и Российская Федерация, между которыми стоит ОБСЕ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» 13 марта.
«Нам сегодня достались Минские соглашения, которые подписала ваша власть… это подписали вы», — отметил также Андрей Ермак, обращаясь к депутату Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирине Геращенко, которая при президенте Петре Порошенко (подпись которого стоит под Минскими соглашениями) была первым заместителем председателя Верховной рады.
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ИА REGNUM напоминает, 11 марта в Минске была достигнута договоренность о подписании соглашения о создании консультативного совета, в который войдут представители Киева, Донецка и Луганска, а также других сторон, участвующих в урегулировании военного конфликта в Донбассе.
Напомним, что Россия никогда не была стороной конфликта в Донбассе. Российские вооруженные силы никогда не вступали в боестолкновения с ВСУ и не вводились на территорию Донбасса. В развязывании конфликта виноваты исключительно украинские власти, которые начали карательную операцию в Донбассе, применив против своих же граждан тяжелую технику и фронтовую авиацию.