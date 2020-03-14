Киев, , 09:16 — REGNUM Сторонами войны в Донбассе, которые представлены в трехсторонней контактной группе, являются Украина и Российская Федерация, между которыми стоит ОБСЕ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» 13 марта.

«Стороны конфликта, которые представлены сегодня в трехсторонней контактной группе не изменились… Это Украина и Россия. И между ними есть ОБСЕ», — отметил глава офиса президента Украины.

«Нам сегодня достались Минские соглашения, которые подписала ваша власть… это подписали вы», — отметил также Андрей Ермак, обращаясь к депутату Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирине Геращенко, которая при президенте Петре Порошенко (подпись которого стоит под Минскими соглашениями) была первым заместителем председателя Верховной рады.

«И вы подписали, что Украина должна согласовать с представителями территорий даже не поясняя кто это… Если этого согласования не будет происходить, то невозможно сегодня выполнить Минские соглашения», — заключил Ермак.

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ИА REGNUM напоминает, 11 марта в Минске была достигнута договоренность о подписании соглашения о создании консультативного совета, в который войдут представители Киева, Донецка и Луганска, а также других сторон, участвующих в урегулировании военного конфликта в Донбассе.

Напомним, что Россия никогда не была стороной конфликта в Донбассе. Российские вооруженные силы никогда не вступали в боестолкновения с ВСУ и не вводились на территорию Донбасса. В развязывании конфликта виноваты исключительно украинские власти, которые начали карательную операцию в Донбассе, применив против своих же граждан тяжелую технику и фронтовую авиацию.