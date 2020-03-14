Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Политические деятели США, которые пытаются обострить российско-американские отношения, должны проявить здравый смысл и начать сотрудничество с РФ в борьбе с пандемией коронавируса, 13 марта сообщается на странице посольства России в Вашингтоне.

Данное заявление российской дипмиссии стало ответом на обращение пяти американских сенаторов-демократов к властям ЕС с целью усиления антироссийских санкций и дипломатического давления.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта американский президент Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в США из-за эпидемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп выделил на борьбу с коронавирусом в США $50 млрд