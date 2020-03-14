Каракас, , 07:19 — REGNUM Свои верительные грамоты вручил новый посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров министру иностранных дел Венесуэлы Хорхе Ареале, сообщается на сайте венесуэльского внешнеполитического ведомства.

Церемония прошла в Желтом доме Антонио Хосе де Сукре. Участники мероприятия обсудили укрепление и расширение стратегического партнерства между странами. Арреаса назвал отношения двух стран братскими, и выразил благодарность России за сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года венесуэльские власти объявили, что между РФ и Венесуэлой подписано 264 соглашения в сфере энергетики, финансов и развития технологий.

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