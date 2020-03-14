Киев, , 06:23 — REGNUM Украинский музыкант и бывший лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, по информации бывшего советника президента Украины Андрея Портнова, причастен к отмыванию 12,9 млн гривен (35,8 млн рублей), сообщило 13 марта издание «Страна.ua».

Отмечается, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело, соответствующая выписка содержится в Едином реестре досудебных расследований. По предварительной информации, Вакарчук использовал офшорные схемы, чтобы скрыть гонорары от концертной деятельности группы «Океан Эльзы».

«Путём маскировки доходов при проведении финансово-хозяйственных операций и совершении сделок под видом «выплаты гонорара артисту» за прошлые периоды <…> (Вакарчук) получил 12,9 млн гривен (35,8 млн рублей)», — говорится в выписке.

Портнов на своей странице в Facebook сообщил о том, что во время расследования будут изучены обстоятельства получения музыкантов средств «от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет».

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