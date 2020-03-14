Киев, , 05:34 — REGNUM Новый украинский закон «Об общем среднем образовании», который подвергает дискриминации русский язык, вернулся в Верховную раду с подписью президента Украины Владимира Зеленского, говорится в материалах парламента.

В соответствии с документом, представители «национальных меньшинств», к которым на Украине отнесены и русские, будут обучаться на государственном (украинском) языке не менее 80% времени.

Напомним, закон был принят Верховной радой 16 января. За него проголосовали 327 депутатов. В МИД России этот документ назвали дискриминационным и призвали ООН, ОБСЕ и Совет Европы вмешаться в ситуацию.

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