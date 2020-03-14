Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Сделка по законопроекту о реагировании на распространение коронавируса в США была достигнута между американским президентом Дональдом Трампом и палатой представителей США. Об этом заявила спикер законодательного органа Нэнси Пелоси, 13 марта сообщает агентство Bloomberg.

По ее словам без такой поддержки американский сенат мог и не проголосовать за данный законопроект. Она подчеркнула, что главной целью инициативы является доступ всех граждан к бесплатному тестированию на коронавирус, даже если они не имеют страховки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Дональд Трамп рассказал о планах освободить граждан США от уплаты налога на заработную плату до конца года из-за коронавируса.

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