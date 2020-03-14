Москва, , 04:32 — REGNUM Бизнесмен Олег Дерипаска назвал Россию неготовой к пандемии, вызванной коронавирусом, и предложил на 60 дней закрыть границы для иностранцев. Об этом он 13 марта написал в своём Telegram-канале.

«Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — пояснил он.

Дерипаска добавил, что если необходимые меры не будут приняты в ближайшие дни, то последствия распространения коронавируса для власти будут «более серьезными, чем развал страны в 1991 году».

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 марта в России выявлено 45 случаев заражения коронавирусом. Это один из самых низких показателей в мире.

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