Москва, , 04:11 — REGNUM Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия»), призвала к созданию Комиссии ООН по широкому спектру вопросов, связанных с пандемией коронавируса.

По мнению политика, проблема распространения коронавируса шире рамок полномочий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку имеет не только медицинское, но также экономическое, политическое, информационное, а возможно — военное и дипломатическое измерение.

«Не будем спешить с выводами, но даже малейшее предположение о том, что вирус является непредвиденным результатом научных экспериментов, или, не дай Бог, разновидностью биологического оружия, ставит нас перед лицом принципиально новой реальности», — заявила Панина.

«Речь в этом случае идёт об угрозе, сопоставимой с ядерной, и человечество должно отнестись со всей серьёзностью.

Между тем, какого-либо полноценного международно-правового регулирования в этой сфере сегодня практически нет, поскольку действующая Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) является скорее манифестом, содержащим общие пожелания, без каких-либо механизмов взаимного контроля, проверок, инспекций и так далее», — заявила Панина.

Депутат подчеркнула, что причина подобного положения — действия США, которые почти двадцать лет блокируют любое движение в этом направлении.

«Необходимо прямо сейчас начинать работу над протоколами к Конвенции, формализующими эти процедуры, и, в самое ближайшее время принять эти документы», — констатировала Елена Панина.