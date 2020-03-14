Гавана, , 03:16 — REGNUM Преступными назвал санкции США против работающей с Венесуэлой дочерней компанией «Роснефти» TNK Trading International SA министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Об этом 13 марта он написал в своём Twitter.

«В то время как мир сосредотачивает усилия на борьбу с COVID-19, правительство США применяет односторонние принудительные меры против TNK Trading International SA, дочерней компании «Роснефти», из-за её торговли с Венесуэлой. Это ещё одно нарушение международного права. Прекратить уголовную политику против народов», — написал дипломат в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна дочерняя структура российской государственной нефтяной компании «Роснефть» — зарегистрированная в Швейцарии компания TNK Trading International SA — попала под санкции Вашингтона в отношении Венесуэлы.

Госсекретарь США Майкл Помпео объяснил, что введением новых санкций Соединённые Штаты рассчитывают усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.

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