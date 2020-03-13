Рига, , 23:58 — REGNUM Сегодня, 13 марта, парламент Латвии во II чтении утвердил региональную реформу. Депутаты договорились о создании 40 самоуправлений вместо 119, пишет портал diena.lv.

Обсуждение законопроекта о региональной реформе стало самым длительным в латвийском Сейме за последние несколько лет. Что неудивительно, так как полностью перекраивается прежняя система управления в регионах. Вместо 119 самоуправлений останутся только 40. Пропорционально сокращается и количество депутатских мест. Во время обсуждения законопроекта было подано 316 поправок. Часть из них оппозиция в итоге отозвала и планирует снова внести во время III-го, окончательного чтения.