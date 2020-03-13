Москва, 13 марта 2020, 23:51 — REGNUM У границ России за неделю было замечено 28 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 13 марта официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».
Кроме этого, по сведениям оборонного ведомства, воздушную разведку вблизи российских границ осуществляли четыре иностранных беспилотника.
Сообщается, что все летательные аппараты находились на контроле российских радиолокационных станций, дежурными силами ПВО не было допущено нарушений воздушного пространства России.