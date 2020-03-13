Приштина, , 23:55 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти встретился с президентом Хашимом Тачи 13 марта. Целью встречи является согласование позиций по внешней политике. Напомним, 11 марта Курти заявлял о том, что Косово необходим новый президент.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на последовавшей затем пресс-конференции Курти заявил, что встреча была плодотворной — политики подняли значительное число тем — от пошлины и Балканского мини-шенгена до энергетики — однако после сообщения о первых двух случаях заражения коронавирусом она была прервана.

Курти не исключил возможности сближения позиций с президентом, в том числе по Балканскому мини-шенгену. Что не удивительно, поскольку почти все политические силы в Косово выступают против участия в этом проекте.

О том, как проходило обсуждение проблемы пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, Курти не сообщил.

Напомним, всего лишь за два дня до того Курти и Тачи обменялись крайне нелестными отзывами друг о друге.

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