Приштина, , 23:40 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 13 марта провел пресс-конференцию, в ходе заявил, что пошлина 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины будет действовать до тех пор, пока правительство не примет соответствующее решение.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, условием принятия такого решения Курти назвал согласование позиций партий, входящих в правящую коалицию — возглавляемого им «Движения за самоопределение» и Демократической лиги Косово Исы Мустафы.

По словам Курти, новое постановление по пошлине будет принято правительством сразу же после того, как ЛДК и «Самоопределение» выработают общую позицию.

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Напомним, ЛДК выступает за немедленную отмену пошлину без всяких условий, «Самоопределение» же настаивает на постепенной отмене пошлины и замене её режимом взаимности в отношениях с Сербией.

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