Анкара, , 23:10 — REGNUM Международная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии 17 марта будет проходить в режиме телеконференции, передаёт 13 марта телеканал Habertürk TV.

Эрдоган будет обсуждать с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Борисом Джонсоном происходящее в Сирии и ситуацию с беженцами, стремящимися попасть в ЕС.

Решение провести переговоры онлайн принято из-за ситуации с коронавирусом.

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