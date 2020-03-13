Москва, , 23:05 — REGNUM Законопроект, возвращающий медпункты в школы и детсады и позволяющий прямо в образовательном учреждении оказывать первую помощь, внесён в Госдуму. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Сейчас при обращении ребенка медсестра вызывает скорую помощь, так как на медицинское вмешательство требуется согласие родителей.

«Законопроект направлен на совершенствование организации оказания первой медицинской помощи в образовательных организациях в целом», — отметил Толстой в Facebook.

В частности, документом предлагается установить особый порядок допуска детей к занятиям физкультурой строго с учетом их состояния здоровья .

Вводится обязанность родителей информировать школу и детсад о состоянии здоровья ребенка в случае, если для получения им образования требуется создание особых условий обучения.

Как сообшало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о горячем питании в начальной школе. Меню будет учитывать в том числе и медицинские показания учеников, в частности, аллергию.