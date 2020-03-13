Минск, , 22:46 — REGNUM В ходе состоявшегося 13 марта телефонного разговора министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео «обсудили итоги визита государственного секретаря США в Белоруссию 1 февраля 2020 года». Об этом сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики.

«Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, накануне Госдеп выпустил доклад о состоянии прав человека в мире, подвергнув режим Александра Лукашенко жёсткой критике. США применяют санкции к официальному Минску и поддерживают русофобскую оппозицию в Белоруссии.

Также напомним, что в ходе февральского визита в Минск госсекретарь США пообещал удовлетворить нужды Белоруссии в «альтернативной» нефти. Заявление было сделано в разгар очередной «нефтяной войны» с Россией, инициированной Александром Лукашенко после провала переговорного процесса по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства.

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