Душанбе, , 22:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Таджикистана на официальном сайте ведомства опубликовало ответное заявление на доклад Госдепа США о соблюдении прав человека в мире.

В заявлении отмечается, что вопросами соблюдения прав человека в различных странах мира занимается Совет по правам человека, а также Комитет ООН по правам человека.

Кроме того, подчёркивается, что доклад Госдепа США субъективен, недостоверен и политизирован.

«Авторы документа в основном опираются на заинтересованные источники», — заявляют в МИД Таджикистана.

Обращается внимание на то, что в тексте документа встречаются отрывки из ранее опубликованных докладов, а также непроверенная, неподтверждённая документально информация. При этом подчёркивается, что вопрос о ситуации с правами человека в стране рассматривается однобоко, без учёта усилий и мер, которые власти Таджикистана принимают в борьбе с террористической и экстремистской угрозой для обеспечения мира и стабильности в стране.

«Эти доклады ежегодно публикуются Госдепартаментом и являются внутренним документом. Такой подход не соответствует уровню дружбы и партнерства между двумя странами. Более того, эти усилия противоречат принципам, установленным Уставом ООН, включая уважение суверенитета стран и невмешательство во внутренние дела других стран», — говорится в докладе.

В заявлении отмечается, что попытки влияния США путём публикации подобных документов на внутреннюю и внешнюю политику страны неприемлемы и недопустимы.

МИД Таджикистана попросил США воздержаться от подобного рода публикаций и отметил, что правительство страны готово тесно сотрудничать с различными международными сообществами, включая США, по вопросу соблюдения прав человека на территории своего государства.

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