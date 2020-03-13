Идлиб, Сирия, , 22:45 — REGNUM На северо-западе Сирии боевики за последние сутки шесть раз обстреляли позиции сирийской армии, сообщил 13 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Обстрелам подверглись населённые пункты на территории сирийских провинций Идлиб, Алеппо и Латакия.

«За прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов населенных пунктов Серакаб провинции Идлиб; Икко, Джанаджик, Санджека провинции Латакия; Кафер-Таала, Шейх-Али провинции Алеппо», — сказал Олег Журавлёв.

За это же время российская военная полиция провела патрулирование по трассе М-5 по маршруту: Хама — Хан-Шейхун — Маарет-Эн-Нууман — Серакаб — Эд-Дуайр — Серакаб — Маарет-Эн-Нууман — Хан-Шейхун — Хама в провинциях Хама и Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, автотрасса М-5 была полностью освобождена от незаконных вооруженных формирований и террористов в результате последней военной операции сирийской армии. Активные боевые действия в этих районах прекратились 6 марта после заключения соглашения между президентами России и Турции.

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