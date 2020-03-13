Амстердам, , 23:25 — REGNUM Правительство Нидерландов дало принципиальное согласие на начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. Об этом сообщило нидерландское новостное агентство ANP 13 марта.

До недавнего времени большинство депутатов палаты представителей выступали против подобного решения.

Напомним, 18 октября прошлого года именно Нидерланды, Дания и Франция заблокировали начало переговоров о вступлении этих двух балканских государств в интеграционную группировку. Нидерланды потребовали от Албании больших успехов в сфере установления верховенства права и борьбы с коррупцией.

В конце марта состоится встреча министров иностранных дел ЕС, посвященная процессу расширения. Уже известно, что после введения новой методологии ведения переговоров о расширении ЕС Франция не намерена блокировать начало переговоров о вступлении. Таким образом, шансы на начало новых переговоров о расширении в этом году существенно возросли.

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