Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии уханьского коронавируса. Заявление сделано 13 марта на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп также заявил об открытии доступа к фонду в $50 млрд для усиления борьбы с коронавирусом в Соединенных Штатах.

В настоящий момент в США более 1800 человек заразились коронавирусной инфекцией. Число погибших от заболевания в США составляет 41.

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