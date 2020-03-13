Пекин, , 22:31 — REGNUM В Китае опубликован доклад о нарушениях прав человека в США в 2019 году, который развенчивает представления об этой стране как о «цитадели демократии», сообщает 13 марта Синьхуа со ссылкой на текст документа, обнародованного пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Доклад констатирует, что ситуация в указанной сфере в прошедшем году оставалась неблагоприятной и постоянно ухудшалась, подтвердив негативные тренды последних лет. На это указывает структура документа, который состоит из предисловия и семи глав, отражающих сложившуюся ситуацию по следующим основным направлениям: нарушения гражданских и политических прав; нарушения экономических и социальных прав; дискриминация этнических и расовых меньшинств; насилие и дискриминация в отношении женщин; неблагоприятные условия жизни уязвимых социальных групп; притеснение иммигрантов; американские нарушения прав человека в других странах.

Отмечается рекордный за 50 последних лет разрыв уровней жизни богатых и бедных. Так, 10% наиболее самостоятельной части американцев владеют 70%, в то время, как доля 50% беднейших слоев населения за последние 30 лет снизилась с 4% до 1%. Указывается, что эта тенденция носит не экономический, а политический характер и обусловлена интересами крупного капитала, который контролирует политическую систему.