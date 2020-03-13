Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit прибыли в Британию на авиабазу Фэрфорд, сообщил 13 марта журналистам заместитель командующего ВВС США в Европе генерал-лейтенант Стивен Башам.

По его словам, бомбардировщики B-2 Spirit переброшены в Британию для лучшего ознакомления с условиями действий на европейском театре.

Британская авиабаза при этом указана в качестве передовой позиции для действий стратегической авиации.

«Действия бомбардировщиков с передовых позиций призваны обеспечивать коллективную оборону и предоставлять США и НАТО стратегические и оперативные возможности для сдерживания противника», — заявил генерал-лейтенант Стивен Башам.

Кроме того, было заявлено, что это позволит экипажам бомбардировщиков отработать навыки использования авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические воздушные разведчики США и НАТО практически ежедневно курсируют у северо-западных границ России и рубежей РФ на Чёрном море.

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