Батон-Руж, США, 13 марта 2020, 21:45 — REGNUM Сроки первичных выборов в американском штате Луизиана сдвинуты из-за коронавируса передаёт 13 марта CNBC.
Праймериз состоятся 20 июня и 25 июля 2020 г. Луизиана стала первым штатов, где первичные выборы перенесли из-за вируса COVID-19.
Напомним, праймериз в рамках кампании по выборам президента США должны были состояться в Луизиане 4 апреля 2020 г.
В Соединённых Штатах число инфицированных вирусом COVID-19 составляет на сегодняшний день 1680, 41 человек скончался.